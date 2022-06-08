قناة النهار بن بعيبش: رجال المال هم المستفيدون من سياسة الدعم بقلم قناة النهار نشر في 08 جوان 2022 - 14:53 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 54 0 بن بعيبش: رجال المال هم المستفيدون من سياسة الدعم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PfheH اقرأ أيضا مترشحة للبيام بعنابة: بذلت جهدي منذ بداية العام الدراسي وان شاء الله نجاوب بلي نقدر عليه قناة النهار 06 جوان تلاميذ يفضلون مرافقة أوليائهم لمراكز الإمتحان..بابا وماما ينحولي الخوف قناة النهار 06 جوان نحو عصرنة الجيش.. مشاريع وشركات لتطوير الصناعات العسكرية قناة النهار 21 ماي تلفزيون النهار يتقصى في حقيقة أخطار كبد سمك التونة قناة النهار 21 ماي "جزائريون: عمي صالح.. يعيد إحياء صناعة حلوى "اليويو قناة النهار 23 ماي الأغواط: هكذا كان استعداد التلاميذ لإمتحان البيام قناة النهار 06 جوان فتح المؤسسات التربوية من أجل المراجعة لتلاميذ الإمتحانات الرسمية قناة النهار 29 ماي صريح جدا: كيفاش يعبر الجزائري عن حبه لنبع الحنان؟ قناة النهار 29 ماي الوادي: منتجو الحبوب بالشكشاك يحققون إنتاج وفير رغم قساوة الظروف قناة النهار 25 ماي السنغال..كلمة السر لولوج أسواق إفريقيا في مجال الصناعة الصيدلانية قناة النهار 24 ماي