بن بعيبش: هذا ما دار بيننا وبين رئيس الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رؤساء 3 أحزاب سياسية، من بينهم الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد.

وأكد رئيس حزب الفجر الجديد، في اتصال مع تلفزيون النهار، إنه قد تم التطرق مع الرئيس تبون، إلى كل القضايا بكل صدق ومسؤولية.

وأورد بن بعيبش، إنه لا يمكن بناء جمهورية جديدة عن أنقاظ قانون العصابة.

وأضاف ذات المتحدث، إنه قد تم التأكيد لرئيس الجمهورية، على مقترحات الحزب خاصة فيما يخص نسبة 4 بالمائة، وكذا المناصفة في القوائم الإنتخابية.

وتابع ذات المسؤول، إنه قد أكد على صعوبة الإنتخابات في حال تنظيمها في يوم واحد.

وأورد بن بعيبش: “رأينا إن الفصل بين التشريعات والمحليات هو الحل الأفضل حتى نضمن نجاح الموعد”.

وأكد رئيس الحزب، إن اللقاء كان إيجابيا من كل الجوانب التي نوقشت مع الرئيس.