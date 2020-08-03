بن بوزيد:”الوزير الأول أكد عدم وجود أي إشكال مادي بخصوص اقتناء اللقاح ولن نجربه على مواطنينا”

قال وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، إن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أكد أمس الأحد في اجتماع بمقر الرئاسة على عدم وجود أي إشكال مادي بخصوص اقتناء لقاح “كورونا”.

وأكد بن بوزيد بأن الاجتماع الوزاري الذي حضره برفقة الوزير الأول ووزيري الصناعة الصيدلانية والمالية، بأن المشكل المالي غير مطروح بتاتا بخصوص اقتناء اللقاح.

موضحا بأن الوزير الأول أمره باتخاذ إجراءات سريعة في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل حتى يربط اتصالات مع السفراء في روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا حتى يتم مناقشة الإجراءات المتعلقة بتوفير واقتناء اللقاح.ذ

“لن نجرب اللقاح على مواطنينا وخبراء معهد باستور سيدققون فيه قبل استعماله”

مضيفا بأن المعايير المحددة من أجل اقتناء اللقاح من المخابر الناجحة في اكتشافه سيتم دراستها عبر جلسات مع المجلس العلمي لتبيان فعّالية هذا اللقاح والمراحل التي مرّ بها وآثاره الجانبية على المصابين.

وفي هذا السياق، أوضح بن بوزيد بأن اللقاح عند دخوله إلى الجزائر سيكون قد جُرّب في بلد المنشأ ولا يُجرّب على مواطنينا، ولدينا عدّة معايير في هذا المجال عبر الملف العلمي المتبع من طرفنا.

مشيرا إلى أن معهد “باستور” عبر خبرائه سيتسلّم اللقاح وهم من يدقّقون ويلاحظون فعاليته أولا قبل استعماله، وتبيان إن كان مرّ عبر المراحل العلمية المتبّعة وبالصيّغ العالمية المقبولة، مؤكدا بأن مواطنينا لن يتسلّموا اللقاح قبل اعتماده وتجريبه نهائيا في بلد المنشأ.