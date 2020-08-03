بن بوزيد:”باشرنا في دراسة ملف كمية اللقاح.. ويكفي تلقيح 70 إلى 75 بالمئة من الجزائريين فقط”

أكد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الإثنين، بأنه تمّ الانطلاق أمس مباشرة عقب الاجتماع الوزاري مع الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في اجتماع مع المجلس العلمي لمناقسة توفير لقاح “كورونا”.

وأوضح بن بوزيد بأنه تم الشروع في دراسة توفير كمية اللقاحات حسب عدد الجزائريين الذين سيخضعون للعلاج بلقاح “كورونا”، حيث لن يمسّ اللقاح جميع المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد بن بوزيد بأنه علميا ليس من المطلوب التلقيح مئة بالمئة، حيث يكفي تلقيح ما نسبته 70 إلى 75 بالمئة فقط لتكون كافية.

وبخصوص الأشخاص الذين سيتم تلقيحهم، أوضح الوزير بأن هناك أولويات في عملية التلقيح، على غرار الجيش الذي يضمن الدفاع عن الوطن، لكن لا تزال الدراسة على مستوى المجلس العلمي، مؤكدا بأنه سيتم تطعيم المواطنين الأكثر تضررا بالفيروس.