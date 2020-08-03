بن بوزيد:”عمال الجيش الأبيض سيكونون أوائل المستفيدين من اللقاح”

أوضح وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الإثنين، إن عمال قطاع الصحة هم من يكونوا المستفيدين الأوائل من لقاح فيروس “كورونا” باعتبارهم المتواجدين في الصف الأول لمواجهة الوباء.

وأكد بن بوزيد إن هناك أولويات في عملية التلقيح والفئات المستفيدة من اللقاح، وأن عمال القطاع الطبي وشبه الطبي سيكونون الأوائل في عملية الاستفادة من لقاح “كورونا”.

مضيفا بأن عمال “الجيش الأبيض” لهم الأولوية القصوى في الاستفادة من اللقاح، ثم يأتي بعدهم الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة وكبار السن، وسيتم تطبيق بروتوكول تعقيم حسب ما يتم تطبيقه عالميا.

وفي هذا الإطار، قال وزير الصحة إن عملية التلقيح تكون وفق ما تم عالميا حتى يتم تفادي فشل دول أخرى في عملية التلقيح وعدم الوقوع في نفس الخطأ من خلال التركيز على الخبرات.

مضيفا بأن مثلا في بعض البلدان الأوروبية يتم اعتماد بروتوكول صحي يخصّ كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من السُمنة أولا، من دون تغييب عمال قطاع الصحة الذين يكونون بالضرورة الأوائل.

وبخصوص إلزامية اللقاح، قال بن بوزيد إنه لن يكون إلزاميا، غير أنه قد يكون إلزاميا مثلا في المدارس باعتبارنا مسؤولين على سلامة المتمدرسين، ويكون اختياريا لمن رفض ذلك، متمنيين عدم الخوض في هذه المسألة.