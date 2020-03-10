بن بوزيد: أعطيت تعليمات صارمة لكل المستشفيات للتكفل الأحسن بمرضى كورونا

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه أعطى تعليمات صارمة لكل المؤسسات الإستشفائية، لتوفير أحسن الظروف لإستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وأورد الوزير، في ندوة نقاش حول فيروس كورونا بمنتدى الشعب، اليوم الثلاثاء، أنه تنقل شخصيا لمستشفى بوفاريك، للوقوف على وضعية مرضى فيروس كورونا المتواجدين بالحجر الصحي هناك.

وأشار الوزير، إلى أنه من الطبيعي أن تتأثر الوضعية النفسية للمرضى بالحجز، حيث أنه ليس من السهل عزلهم لمدة 14 يوما دون أن يتمكنوا من الإلتقاء بأقاربهم.

وأورد بن بوزيد، أنه تحدث مع مدير مستشفى بوفاريك، وطلب منه إعتبار الموجودين بالحجر الصحي ضيوفا، ويجب التكفل بهم جيدا.