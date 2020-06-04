بن بوزيد: أكثر من 18 ألف مريض استفاد من دواء الكلوروكين..وتلقينا 41 بلاغا يخص أعراض طفيفة

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أن نتائج المتابعة الطبية، أكدت أنه من مجموع 3.021 ملف طبي، 98.02 بالمائة من الحالات تماثلت للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح بن بوزيد، الذي يرأس اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء كورونا، في مداخلة له على هامش عرض الحصيلة اليومية للوباء في الجزائر، أن نسبة الوفيات بلغت 1.08 بالمائة أغلبهم من الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 سنة أو يعانون من مشاكل صحية متعددة.

وأشار الوزير بخصوص الأعراض الجانبية للبرتوكول العلاجي، أن المركز الوطني لليقظة سجل بخصوص استخدام هذا العلاج والعتاد الطبي، إلى غاية 2 جوان 41 بلاغا أغلبها تتعلق بأعراض طفيفة كاضطرابات هضمية وحكة إلى جانب 9 أعراض جانبية قلبية تتجه كلها إلى التحسن.

كما استفاد من هذا العلاج 18.545 مريض من بينهم 8.256 حالة مؤكدة عن طريق اختبارات بيولوجية بتقنية (بي .سي.أر)، إلى جانب 10.289 حالة مشتبه بها مشخصة عن طريق التصوير الإشعاعي بالسكانير”.

وأضاف بن بوزيد، أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا أوصت أيضا باستعمال مضادات للالتهابات (كورتيزون) ومضادات التخثر، وهذا لتحسين العلاج وتفادي التعقيدات المرضية”.

وأكد الوزير أن كل الأطباء المعالجين لمرضى كوفيد-19 “أعربوا عن ارتياحهم لهذا العلاج القائم على استعمال الهيدروكلوروكين وأزيتروميسين وقرروا مواصلة استعماله مع احترام نفس الشروط الطبية التي أوصت بها اللجنة العلمية بتاريخ 23 مارس 2020 والمتمثلة في ضرورة استعمال هذا البرتوكول العلاجي في الوسط الاستشفائي بغياب الموانع الطبية لاستعماله”.

من جهتها كشف الوزير عن انخفاض نسبة شغل الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد-19 على مستوى مصالح الإنعاش، والتي بلغت 15.95 بالمائة.

كما تم تسجيل انخفاض محسوس وثابت في عدد الوفيات التي انتقلت من 14 بالمائة إلى 6.92 بالمائة مقابل ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء، والتي بلغت 6.218 حالة.