بن بوزيد.. إبرام اتفاقية للتكفل الأمثل بعمال مختلف القطاعات

أفاد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، أن القطاع أبرم اتفاقية بإطار التكفل بمهنيي الصحة والتربية والطاقة وغيرهم.

وأوضح بن بوزيد، أن الاحتفال بالعالمي للأمن والصحية، جاء في ظروف صحية استثنائية، يعيشها العالم خاصة المجتمعات الهشة.

وقال الوزير إن الاحتفال يندرج ضمن الإستراتيجية الشاملة في الصحة والأمن، بهدف ترقية ثقافة وقائية عالمية في هذا المجال.

وتتعلق الإستراتيجية بأهداف التنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات الملموسة في تحسين الخدمة الصحية.

بالإضافة إلى السهر على ضمان بيئة مهنية صحية لجميع العمال.