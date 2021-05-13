بن بوزيد: إجراءات وقائية جديدة وصارمة للقادمين إلى الجزائر قريبا

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أنه تم إتخاذ إجراءات وقائية صارمة من أجل السماح للجزائريين أو الأجانب دخول أرض الوطن.

وأوضح الوزير خلال زيارته إلى مستشفى بوفاريك، أنه تم منح تعليمات خاصة باللجنة العلمية من أجل السماح بدخول الجزائر للجزائريين أو الاجانب.

وأكد الوزير، أنه تم الإتفاق مع اللجنة العلمية لمتابعة وتفشي فيروس كورونا، بتشديد الإجراءات على القادمين إلى الجزائر.

حيت سيتم إشتراط إختبار “pcr” لمدة 36 ساعة، كما يجب عمل الفحوصات هنا بالجزائر وفي المخابر المعتمدة.

وأوضح الوزير، أنه إذا ظهرت النتيجة سلبية فيمكنهم دخول التراب الجزائري، وإذا كانت النتيجة إيجابية فإن المصاب سيخضع للحجر مدة 10 أيام وعلى عاتقه الشخصي بالفنادق المخصصة للحجر.