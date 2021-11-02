بن بوزيد : إعادة النهوض بالمؤسسات الصحية هو الشغل الشاغل للقطاع

أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أن مسألة تسيير التحديث الصحي والنهوض بالمؤسسات الصحية هو الشغل الشاغل للقطاع. من خلال جملة من التدابير كالرقمنة التي تعتبر من أولويات القطاع، والحوكمة، وإدخال تقنيات “المناجمنت” الحديثة في التسيير.

وقال وزير الصحة خلال إشرافه على مراسيم حفل تخرج المتصرفين الرئيسيين للصحة، أن كل مواطن ملقح فهذا حماية لنفسه وللمجتمع. مشيرا أن اللقاح هو أداة النجاة الوحيدة من وباء كورونا. مشيرا أن كل هياكل قطاع الصحة مفتوحة للمتأخرين عن أخذ اللقاح.

وأكد الوزير بن بوزيد ،على ضرورة دعم المؤسسات الصحية بالكفاءات البشرية اللازمة وحسن تكوينهم وتطوير كفائاتهم وتلقينهم المناهج التعليمية الحديثة.

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للإشارة كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، خلال مراسم التوقيع على البروتوكول الصحي المعتمد في الانتخابات المحلية. إن الوضعية الصحية تبشر بالخير.

وشدد الوزير في ذات السياق على ضرورة تحري الوقاية واليقظة. داعيا جميع من تأخروا عن التلقيح أن يلتقحوا عبر جميع هياكل قطاع الصحة لسلامة الجميع.

وأضاف بن بوزيد: “عندما فتحنا المجال الجوي، يمكن أن يضعنا هذا في خطر، في حالة ما إذا قدم إلى أرض الوطن. أشخاص مصابون بالوباء”.

وتابع الوزير “لاحظنا أنه في العديد من البلدان ارتفعت حالات الإصابة بالوباء مجددا. وفي حالة لا قدر الله سجلنا مجددا ارتفاعا في الإصابات سنتخذ الإجراءات اللازمة لحصره”.

ولتلقيح أكبر عدد من المواطنين أطلق خلال الأسبوع المنصرم مستشفى سليم زميرلي بالحراش في الجزائر العاصمة مبادرة “تلقيحك يصلك لمنزلك”.

كما أصدرت إدارة المستشفى اليوم بيانا، دعت من خلاله الجمعيات والمنظمات الخيرية والأفواج الكشفية. في كل من بلدية الحراش، براقي، بن طلحة، الكاليتوس، بئر خادم، عين النعجة وأحياء أخرى.

للمساعدة في عملية التنسيق بين السكان وإعداد قوائم للأشخاص الذين يريدون التلقيح بالإتصال عبر الرقم 07 11 97 023 . أو عبر الصفحة الرسمية للمستشفى.

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