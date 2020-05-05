بن بوزيد: إعادة بعث البرامج والنشاطات الصحية التي كانت متوقفة

أعطى وزير الصحة والسكان عبد رحمن بن بوزيد توجيهات لبعث البرامج والحملات الصحية إضافة إلى تلك المخصصة حاليا لمحاربة تفشي جائحة كورونا.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير اجتمع مع إطارات الإدارة المركزية، وأكد على ضرورة السهر وككل سنة على تنفيذ البرامج والحملات التوعية المتعلقة بموسم الحر سيما خلال هذه الظروف الاستثنائية التي ميزها تفشي فيروس كورونا.

وشدد الوزير على وجوب متابعة الحملة الوطنية لمكافحة الإصابة بلسعات العقارب والوقاية من بعض الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والتسممات الغذائية المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، والإهتمام أكثر بفئة الأشخاص المسنين سيما المصابين بالأمراض المزمنة.

وبخصوص التكفل بالنساء الحوامل خلال هذه الفترة أكد وزير الصحة على تعزيز هذا التكفل من خلال التنسيق بين القطاعين العمومي والخاص.

وفيما يتعلق بفئة المصابين بالسرطان شدد ذات المسؤول على تفعيل رقمنة الشبكة الخاصة بتحديد مواعيد العلاج بالأشعة مع احداث توازن بين المصالح المتواجدة بالشمال ونظيرتها بجنوب الوطن من أجل السماح للمرضى المنتمين للمناطق التي تعرف مواعد بعيدة من أجل العلاج بتلك التي لا يقبل عليها عدد كبير من المرضى من أجل تقليص مدة هذه المواعيد.

وأكد الوزير على ضرورة إعادة بعث نشاطات المؤسسات الصحة الجوارية ها وإعادة تأهيل البعض منها لتحسين التكفل الجواري بالمواطنين وتقريب أكثر الصحة من المواطن وتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى.