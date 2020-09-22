بن بوزيد: إعداد ورقة طريق لبعث عملية زرع الكبد لدى الأطفال بالجزائر

أعلن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، عن إعداد ورقة طريق لبعث عملية زرع الكبد لدى الأطفال داخل الوطن وتفادي تحويلهم إلى الخارج.

وأكد الوزير خلال لقاء جمعه بالخبراء الذين ستسند لهم هذه المهمة، عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للفرق المتخصصة.

وأشار إلى أنه سيتم تدعيمها من ناحية التجهيزات الطبية أو الاستعانة بالخبرة الأجنبية لتطوير هذا النشاط.

ونقل المعارف والتكنولوجيا مع ضمان التكوين لتقليص تحويل المرضى إلى الخارج”.

وتطرق الوزير إلى بعض الإختصاصات الطبية المعقدة التي لازالت تستدعي تحويل المرضى من بينها اعوجاج العمود الفقري لدى الأطفال.

ومن بين الامراض الاخرى التي لازالت تتكفل بها المستشفيات الاوروبية، أشار ذات المسؤول إلى التشوهات الخلقية للقلب لدى الأطفال.

وأكد البروفيسور عبد العزيز غرابة، مختص في الجراحة، أن الجزائر لا تمتلك الخبرة الكافية في مجال زراعة الكبد لدى الأطفال.

وأضاف أن المختصين يقومون بالكشف عن العوامل والأمراض التي تتسبب في هذا العجز ومعظمها راجع الى عوامل جينية.

وذكر بدوره رئيس مصلحة جراحة الأورام، البروفسور كمال بن طباق، بعدد الاشخاص الذين استفادوا من عملية زرع الكبد، سيما بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في السرطان “بيار وماري كوري”، حيث بلغ خلال السنوات الاخيرة أزيد من 40 مريضا.

وحسب تقديرات الخبراء، فإن تكلفة عملية زرع الكبد لدى الاطفال بالخارج تصل الى 140 الف أورو للحالة الواحدة.