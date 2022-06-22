بن بوزيد: إمكانية تخفيف الإجراءات الصحية قريبا

كشف وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، عن إجتماع للجنة العلمية اليوم لدراسة إمكانية تخفيف الإجراءات الصحية بالنسبة للقادمين من الخارج. والتحضيرات للدخول المدرسي القادم.

وفال عبد الرحمان بن بوزيد على هامش ملتقى دولي حول الأمراض المعدية. إن الدخول للجزائر يعتمد على رأي الخبراء. ليتم بعدها مراسلة الوزارة الأولى، على أن يتخذ رئيس الجمهورية القرار النهائي. مضيفا أن الخبراء يتابعون كل الاخبار المتعلقة بالوضع الصحي بالسعودية لتوفير إجراءات خاصة بحجاجنا اثناء عودتهم لأرض الوطن.

من جهته ،نفى جمال فورار النطاق الرسمي بإسم لجنة رصد ومتابعة وباء كورونا، وضع إجراءات خاصة لدخول الملاعب بالنسبة للمواطنين. مرجعا ذلك الى تحسن الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد حاليا.

وأوضح فورار أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة مع تسجيل من 5 إلى 6 حالات مصابة يوميا بفيروس كورونا منذ شهرين. داعيا المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.

وكان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، قد أكد أمس الثلاثاء، أن الجزائر أحرزت تقدمًا معتبرا في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية.

وأضاف بن بوزيد خلال افتتاحه فعاليات الطبعة الأولى للأمراض المعدية، أن القضاء على هذه الأخيرة سيكون له فوائد صحية واقتصادية معتبرة فضلا عن رفاهية السكان.

كما أوضح بن بوزيد، أن علم الأمراض المعدية اكتسب أهمية متزايدة خلال العقود الأخيرة. خصوصا في ظل الظروف البيئية التي نعيش فيها والتي تسهل من عملية ظهورها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور