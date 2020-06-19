بن بوزيد: إنتاج 2 مليون كمامة يوميا والمخزون الوطني يقدر بـ 16 مليون

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمان بن بوزيد، أنه تم توفير كل الإمكانيات الوقائية والمستلزمات الطبية من أجل التكفل الجيد بالمصابين بوباء كورونا في مختلف المستشفيات الوطنية.

وأضاف الوزير خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية، أن المخزون الوطني من الكمامات الواقية يناهز الـ 16 مليون كمامة، مذكرا بأن العديد من القطاعات ما زالت تساهم حاليا في إنتاج ما يفوق مليوني كمامة يوميا تطابق المعايير الصحية لتوفيرها بأسعار معقولة لفائدة المواطنين.

وأوضح الوزير بأن تنصيب لجنة علمية مكلفة بتطورات الوباء ساهمت بكل فعالية في تطوير العلاج وتدعيم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الوباء ورفع مستوى مخزون المستلزمات الوقائية والحماية من بينها كواشف التشخيص ودواء علاج الوباء وكذا الكمامات.