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بن بوزيد: الإستراتجية التي إعتمدتها الجزائر مكنتنا من تجنب سيناريوهات كارثية

الوطني
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بن بوزيد: الإستراتجية التي إعتمدتها الجزائر مكنتنا من تجنب سيناريوهات كارثية
بقلم فوزية.م

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد، أن الإستراتجية التي إعتمدتها الجزائر لمواجهة فيروس كورونا مكنتنا من تجنب سيناريوهات كارثية.

وقال بن بوزيد، في مقابلة صحفية مع مجلة “Le point ” الفرنسية، “أن الاستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر في مواجهة جائحة الفيروس كورونا مكنتها من السيطرة على الوضع وتجنب السيناريوهات الكارثية التي تمر بها بعض البلدان”.

وأكد بن بوزيد قائلا أن “الجزائر كان عليها، وعلى الرغم من وضعها الصعب، أن تتخذ وفي أقرب وقت ممكن التدابير اللازمة للتعامل مع انتشار الوباء “.

وقال بن بوزيد أن “هذه التدابير كانت جزءاً من توصيات منظمة الصحة العالمية وكان الغرض منها تكييفها مع سياقنا الوطني”.


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