بن بوزيد: الجزائر تدعم القطاع الصحي في فلسطين بشكل عاجل

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، تضامن الجزائر الكامل حكومة وشعبا مع أبناء الشعب الفلسطيني.

وشارك وزير الصحة، يوم الأحد، في اجتماع الدورة 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية التونسية.

و خلال هذه الجلسة الافتراضية، أكدّ وزير الصحة، على العمل على توفير الاحتياجات الصحية بدعم القطاع الصحي الفلسطيني بشكل عاجل.

كما صرّح الوزير، أنّ الجزائر ستقدم دعما ماديا لفلسطين الشقيقة.

وتم خلال الإجتماع، مناقشة عدد من القضايا، تتصدرها الأعباء التي فرضتها جائحة كورونا على المنظومة الصحة العربية.

وكذا تقديم الدعم الإنساني والصحي للفلسطينيين جراء العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتمثلّ جدول أعمال هذه الدورة النقاط الأساسية التالية:

مشروع إستراتيجية عربية و آلية تنفيذها للحصول على لقاحات كوفيدـ 19.

توحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية.

مشروع الإستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، ومشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 74 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وكذا المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

وقرار المجلس الوزاري العربي للسياحة رقم 290 بشأن دعم إعادة إطلاق وإنعاش قطاع السياحة والسفر في الدول العربية.

وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لعامي 2021-2023.