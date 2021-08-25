بن بوزيد: الجزائر تشهد منحنى تنازلي للفيروس

أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، أن الجزائر تشهد منحنى تنازلي لفيروس كورونا. وأضاف بن بوزيد، أن قطاع الصحة قادر على تخطي الأزمات للخروج نهائيا والتخلص من وباء كوفيد19.

وأشار وزير الصحة، إلى أهمية الانطلاق العمل في النصوص التطبيقية، قائلا “لأننا تأخرنا كثيرا”. وأرجع بن بوزيد التأخير إلى الوضعية الصحية التي شهدتها البلاد، مردفا “كانت هناك أزمة كبيرة وكنا نواجه خطر كبير”.

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