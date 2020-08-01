بن بوزيد: الجزائر ستكون من الدول الأولى التي تقتني لقاح كورونا

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، ان فارسات الاطقم الصحية هن نموذج للمداومة و حب العمل من خلال مواجهتن لخطر فيروس كورونا.

وخلال تكريم النساء العاملات في قطاع الصحة، قال الوزير لقناة النهار ، ان هناك تحسن في عدد الاسرة بالنسبة للمواطنين وان عدد المرضى في انخفاض.

وقال ان استقبال المرضى في المستشفيات يجري في ظروف جيدة، وبتجنيد كبير من الاطقم الصحية العاملة.

وعن اللقاح قال الوزير أن الجزائر و معهد باستور لها علاقة جيدة مع المخابر التي تشتغل على اللقاح والجزائر ستقتني اللقاح فور توفره.

وقال ان هناك مفاوضات مع 5 مخابر التي تشتغل على اللقاح، والجزائر مستعدة على ان تكون من أولى الدول التي تجلب لقاح فيروس كورونا.