بن بوزيد: الدراسة ليست سبب إرتفاع الإصابات.. وفي هذه الحالة يتم غلق المدارس

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن الدخول المدرسي ليس سبب إرتفاع الإصابات بالفيروس، ولا يمكن غلق المدارس كلها.

وأضاف الوزير بن بوزيد في تصريح لقناة “النهار” خلال اليوم المفتوح، أن الدخول المدرسي ليس هو السبب في ارتفاع الاصابات.

وأضاف الوزير أنه على إتصال دائم مع وزير التربية، الذي أكد أن الإصابات ليست عالية في المدارس، ومست كل القطاعات.

وأشار إلى أن، عدد الإصابات في الوسط المدرسي يقدر بـ 0.008 بالمائة بين تلاميذ وأساتذة.

وكشف الوزير، أنه من أجل غلق مدرسة يجب أن تسجل عدد إصابات كبيرة ونراعي العدد الجماعي للإصابات بين الأساتذة والتلاميذ.

كما أن قرار الغلق يدرس داخل المجلس العلمي ويكون داخل الولاية من قبل الولاة، وكل والي يتخذ القرار المناسب.

وأضاف بن بوزيد، أن عدد كبير من الأساتذة أصيبوا بالفيروس من خارج الوسط المدرسي.

وكشف ذات المتحدث، أنه لا يمكن غلق كافة المدارس، والوزارة تدرس كل قرار على حدى حسب نسبة الإصابة في الولاية وداخل المدرسة.

كما أضاف الوزير، أن قرار الغلق يكون في أيدي السلطات المخولة، ولا دخل لوزارة الصحة والمجلس العلمي في \لك.