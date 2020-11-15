بن بوزيد: السكري يزيد من خطر ظهور أعراض حادة لكوفيد 19

قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، إن الأشخاص الذين يعانون من السكري، هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات وأشكال حادة من كوفيد 19.

وأوضح الوزير، في كلمة له خلال إشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي لداء السكري، إن مرض السكري لا يزيد من خطر الاصابة بكوفيد 19، لكنه يزيد من أخطار تطور أعراض حادة ومضاعفات في حالة الاصابة.

وأضاف بن بوزيد، إن الفئة التي تشهد ارتفاع في الوفيات بكورونا، هي التي يفوق أعمارهم 65 سنة، وهي الفئة التي تعرف ارتفاع في معدل انتشار داء السكري.

وشدد الوزير، على ضرورة العمل التحسيسي بعملية المراقبة الدقيقة لمرضى السكر، وتعزيز المراقبة لسكري الدم، واستشارة الطبيب في أقرب وقت.

بالإضافة إلى التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم، وهذا ما يساعد على إدارة الإصابة بكوفيد 19.

وكذا توطيد الاجراءات المتخذة من خلال اشراك الحركة الجمعوية وتحسين التكفل بالمرضى، والأخذ بعين الإعتبار جميع أوجه القصور في هذا الخصوص.

وشدد بن بوزيد، على العمل معا بشعار جميعنا هنا من أجل القضاء على كوفيد 19.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع الصحي بالبلاد، إلى أن هناك قوافل طبية موجهة للمصابين بأمراض مزمنة في مناطق الظل التي شهدت انقطاع الرعاية بسبب كوفيد 19.