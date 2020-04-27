بن بوزيد: اللجنة العلمية بوزارة الصحة تدرس السيناريوهات المحتملة بعد رفع الحجر الصحي

كشف وزير الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن اللجنة العلمية بوزارة الصحة تدرس السيناريوهات المحتملة بعد رفع الحجر الصحي.

وأوضح بن بوزيد في حديث لمجلة “لو بوان أفريك”، فيما يتعلق بالاستراتيجية التي ستتبناها الجزائر للخروج من الحجر، أنها حاليا محل دراسة معمقة لمختلف السيناريوهات المحتملة، من قبل اللجنة العلمية و سوف تكون محل مشاورات واسعة” داخل الحكومة.

وأضاف الوزير “هذه الاستراتيجية يجب حتما تنظيمها وتكييفها مع الوضع الوبائي المحلي”.

من جانب آخر أكد وزير الصحة، أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الجزائر لمواجهة كورونا مكنتها من احتواء الوضع.

وأشار أن التشخيص المبكر “PCR” والتكفل السريع بالحالات المصابة بكورونا عن طريق بروتوكول العلاج بالكلوروكين والحجر الصحي، مكن الجزائر من تجنب الوقوع في الكارثة.

وأضاف الوزير “ما زلنا حذرين للغاية بشأن الاستنتاجات التي سيتم استخلاصها، حيث أظهر هذا الوباء أنه يمكن أن يتجدد ويتحدى النظم الصحية مرة أخرى، كما هو الحال في اليابان، ما يتطلب احترام تدابير الاحتواء والنظافة الشخصية والحماية في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي”.

وجدد بن بوزيد تعازيه القلبية للعائلات التي فقدت ذويها بسبب كورونا، وتضامنه مع الحالات المصابة بالفيروس.

كما قدم وزير الصحة تحية إكبار وتقدير لكل عمال قطاع الصحة، الذين يعملون دون هوادة من أجل علاج المصابين والقضاء على الوباء.