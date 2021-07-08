بن بوزيد: اللقاحات متوفرة.. ونسعى إلى التلقيح في المساجد أيضا

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الوزارة تسعى إلى توسيع عمليات التلقيح. حيث تم الإتفاق مع 6 وزارات وكذا الجمارك والميناء من أجل منحهم اللقاح وتلقيح العمال والعاملات من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأضاف الوزير على هامش يوم دراسي حول الوضعية الوبائية في الجزائر، أنه تم إقتراح منح اللقاح للمساجد من أجل تلقيح المصلين. أو الذين لا يملكون وقتا كافيا للتلقيح في المراكز العمومية أو الفضاءات المفتوحة للتلقيح. كاشفا أن الوزارة تسعى من خلال هذه العمليات إلى فرض اللقاح على كافة الجزائريين مهما كان سنهم.

وأوضح بن بوزيد، أن اللقاح متوفر وعلى الراغبين في التلقيح التوجه إلى الأماكن المخصصة لذلك. وعدم الإنصياع وراء الإشاعات المغرضة والهدامة. خاصة وأننا نعمل على الحصول على اكبر عدد ممكن من اللقاحات. خاصة وأنه يوجد الان اكثر من 4 ملايين لقاح في الجزائر. مشيرا إلى أن أعراض اللقاح هي طبيعية وعادية غير أنه يحمي من مضاعفات الفيروس.