بن بوزيد: المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية قيد التنفيذ

أشرف وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، مساء اليوم الخميس بفندق شيراطون – نادي الصنوبر- بالعاصمة، على افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني حول الأمراض العقليــة، الذي تنظمه الجمعية الوطنية لعلم الأوبئة في الأمراض العقلية.

و أعرب الوزير في مستهل كلمته التي ألقاها بالمناسبة عن ” أمله، مع تراجع جائحة كورونا، أن تستأْنف مثل هذه الأنشطة لتبادل الخبرات و ارتقاء المعارف في جميع تخصصات الصحة”.

وأكد بن بوزيد على ” الاهتمام الكبير الذي أولته وزارة الصحة على مدى السنوات العشر الماضية فيما يخص الصحة العقليـة في بلادنا” حيث بلغ عدد الهياكل حاليا 21 مؤسسة متخصصة للأمراض العقلية تشمل على أكثر من 5000 سرير. كما تم تطوير التكّفل الجواري على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. وتعزيز هذه الأخيرة من خلال شبكة واسعة من الأطباء الخواص”. مضيفا أن “مجالات الرّعاية توسّعت إلى الطب العقلي للأطفال والتكفل بالإدمان من حيث الهياكل والموارد البشرية.”

وفي ذات السياق، أضاف بن بوزيد أن ” منظمة الصحة العالمية قد وضعت مخطط عمل شامل للصحة العقلية 2013-2017. وذلك لتشجيع الدول على تطوير استراتيجياتها الوطنية للصحة العقلية.

و بهذا اعتمدت الجزائر المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية 2017-2020، و هو الآن قيد التنفيذ. بالرغم من بعض العراقيل التي اعترضته جراء جائحة كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، تعمل منظمة الصحة العالمية حاليا على التوقعات إلى غاية 2030.”

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنّ “الجائحة كان لها أيضا أثرها النفسي في بلادنا، على غرار باقي دول العالم.

و تعمل منظمة الصحة العالمية على تطوير برنامج المساعدة النفسية و الاجتماعية الذي يتم متابعته بإشراك أخصائيي الطب العقلي و الطب النفسي في إعداده عبر كافة الولايات. ”

وفي ختام كلمته، أكّد الوزير أنّ ” علم الأوبئة في مجال الأمراض العقلية يمثل تحدّيا حقيقيا. نظرا لكونه الدليل الحقيقي بالنسبة لمؤسساتنا، بفضل البيانات الوطنية المستندة إلى أسس علمية “.

معربا عن ” أَمله الكبير بالنسبة للجمعية الوطنية لعلم الأوبئة في الأمراض العقلية التي تشارك بفعالية في مواجهة هذا التحدي.

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