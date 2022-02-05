قناة النهار بن بوزيد: المناعة المكتسبة من جرعة لقاح واحدة لا تدوم طويلا بقلم قناة النهار نشر في 05 فيفري 2022 - 20:49 لقاء خاص شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: بن بوزيد: نسبة الملقحين بالجرعة الثانية وصلت إلى 30 بالمائة رابط دائم : https://nhar.tv/F8X6T اقرأ أيضا درجات حرارة غير فصلية وبحر جميل على الساحل..حالة الطقس قناة النهار 05 فيفري أنصار المنتخب الوطني في الكاميرون يروون تفاصيل الصدمة والحسرة على الخسارة قناة النهار 17 جانفي تعقيم المؤسسات التربوية قبل عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة قناة النهار 31 جانفي لقاء خاص مع صانع المحتوى "أكرم سلطاني" في برنامج 360 قناة النهار 04 فيفري مناصر يوجه رسالة لبلماضي ورفقاء محرز..بالاكو تشربو حليب البوجغللو والفكرون قناة النهار 19 جانفي الشلف : علي..فلاح يبتكر جرارا بإمكانياته الخاصة قناة النهار 25 جانفي والد الشهيد مرباح الدين..وليدي كان في الحدود النيجيرية وكان إنسان طيب قناة النهار 29 جانفي بن بوزيد: الوسيلة الوحيدة للحماية من فيروس كورونا هو اللقاح قناة النهار 05 فيفري تهاون في إحترام إجراءات الوقاية في أوج موجة رابعة تشهدها البلاد قناة النهار 22 جانفي النوم داخل السيارة مع وضع المكيف للتدفئة والتبريد..خطـ.ر وموت بطـ.يء قناة النهار 30 جانفي