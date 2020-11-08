بن بوزيد: النظام الصحي في الجزائر بحاجة إلى مراجعة لتصحيح بعض الإختلالات والأخطاء

أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن النظام الصحي بالجزائر بحاجة إلى مراجعة من أجل تصحيح بعض الإختلالات والأخطاء.

جاء هذا خلال عرضه مشروع ميزانية قطاعه في إطار قانون مالية 2021 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وقال بن بوزيد، أن النظام الصحي بالجزائر اليوم أصبح بحاحة إلى مراجعة من أجل إحلال عدالة إجتماعية أكثر فعالية.

بالإضافة إلى مراجعة بعض الإختلالات والأخطاء خاصة وأن عدد السكان ارتفع مقارنة بالسنوات الفارطة وارتفعت الطلبات الصحية.

وكشف بن بوزيد، أن مصالحه شرعت في عمل من أجل مراجعة هذه المنظومة لكنه توقف بسبب توجيه كل الجهود نحو مكافحة الفيروس.

وأكد بن بوزيد، أن كافة الاحصائيات التي يتم تقديمها بخصوص ضحايا فيروس كورونا صحيحة ولا يوجد أي فائدة من التلاعب بها.

وأفاد الوزير، أنه مع بداية هذا الوباء كانت فيه حالات وفيات أدرجت كضحايا لهذا الفيروس نتيجة تشابه الأعراض كارتفاع درجات الحرارة”.

وفيما يخص إقتناء اللقاح المضاد لوباء كورونا، جدد الوزير تأكيده أن الجزائر وقعّت إتفاق مع 170 دولة من أجل شراء جماعي لهذا اللّقاح والاستفادة من تخفيضات في سعره الذي يتراوح بين 3 إلى 38 دولار”.

وفي رده على طلبات نواب بالعودة الى غلق المؤسسات التربوية أفاد الوزير ان هذا القرار سيادي مبرزا أن “قرار العودة الى الأقسام الدراسية كان استجابة لرأي غالبية أولياء التلاميذ.