قناة النهار بن بوزيد: الوسيلة الوحيدة للحماية من فيروس كورونا هو اللقاح بقلم قناة النهار نشر في 05 فيفري 2022 - 20:58 لقاء خاص شارك غرِّد أرسل 10 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: بن بوزيد: نسبة الملقحين بالجرعة الثانية وصلت إلى 30 بالمائة رابط دائم : https://nhar.tv/sttnx اقرأ أيضا ورقلة: وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في حادث مرور أخبار الجزائر 01 فيفري "مريض بـ كورونا :" درت التلقيح وراني الحمد الله لاباس ماعنديش أعراض كبيرة قناة النهار 05 فيفري الطبيبة بوراس: اللقاح ضد كورونا لا يؤثر على المرأة الحامل والمرضعة قناة النهار 01 فيفري غلق المدارس بسبب كورونا..حماية من الوباء وتأثير على أداء ومهارات التلاميذ قناة النهار 02 فيفري هذه هي أسعار وإجراءات توفير اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان قناة النهار 04 فيفري الأمن يطيح بعصـابة شاركت في المشـاجرة بإستعمال الأسلحة البيضاء قناة النهار 03 فيفري المواطنون واستحقاق التجديد النصفي..بين الوعي واللاحدث قناة النهار 30 جانفي عائلة مفتاح تناشد السلطات لترميم منزلهم المحترق قناة النهار 02 فيفري البليدة: تعطل المصاعد الكهربائية يتسبب في معـ.ـاناة سكان العمارات قناة النهار 29 جانفي وزارة التربية تشدد على استغلال فترة غلق المدارس في المراجعة والتحضير للإمتحانات قناة النهار 28 جانفي