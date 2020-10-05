بن بوزيد: الوضعية الوبائية للملاريا في جنوب البلاد ليست خطيرة والعلاج متوفر

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الوضعية الوبائية للملاريا ليست خطيرة والعلاج متوفر.

جاء هذا خلال تفقده اليوم بولاية تمنراست المؤسسة العمومية الإستشفائية في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذه الولاية.

وأضاف بن بوزيد أن الوضعية الوبائية للملاريا الذي سجلت حالات منه ببعض ولايات الجنوب ليست خطيرة مقارنة ببعض الدول الأخرى.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أن العلاج مضمون ومتوفر بشكل كافّ.

وأشار بن بوزيد، أن الجزائر تسجل حالات من الملاريا وافدة من دول الجوار بسبب تساقط موجة من الأمطار.

وشدّد ذات المتحدث، على ضرورة أن تكثف السلطات المحلية جهودها لتجنب الإصابات بهذا الداء من خلال محاربة تكاثر حشرة البعوض.

سيما بالمستنقعات والبرك المائية والتركيز على عامل الوقاية كآلية ناجعة لمكافحة هذا المرض.

وبخصوص جائحة كورونا أكد بن بوزيد بقوله:لقد حققنا نتائج مرضية بفضل تظافر جهود مختلف الجهات المعنية.