بن بوزيد: الوضعية متحكم فيها..ولا نستطيع منع دخول الأجانب

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن “الوضعية بالجزائر بخصوص فيروس كورونا متحكم فيها”.

وقال بن بوزيد، اليوم الثلاثاء خلال ندوة نقاش حول مستجدات إنتشار فيروس كورونا بمنتدى الشعب، “لدينا 20 مصابا بفيروس كورونا، ونحن متحكمون فيهم”.

وأضاف الوزير أن “التحكم في الوضعية لا يعني أن نمنع دخول الأجانب إلى البلاد”.

وأشار بن بوزيد أن “الحكومة اسدت تعليمات بخصوص منع كل التجمعات والتظاهرات، كإجراء وقائي من منع تفشي هذا الفيروس”.

وأكد بن بوزيد “أن الجزائر كان مستعدة قبل ظهور أول حالة الإصابة بالفيروس فيها”.

وأوضح الوزير أن “التحكم في الوضعية كان بفضل الطاقم المختص في المجال على مستوى الوزارة وكذا بفضل الطاقم الطبي المتواجد على مستوى كل المستشفيات”.