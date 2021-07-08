بن بوزيد: الوضع الوبائي سيئ جدا

وصف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الخميس، الوضع الوبائي في الجزائر. جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا بالسيئ جدا. داعيا إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر.

وأضاف بن بوزيد “نحن لم نتوقف عن العمل، حتى كنا في انتظار طاقم جديد للحكومة، كنا مستمرون في العمل. لم يكن لدينا الوقت لتوقيف عملية القتال مع الفيروس”.

وتابع وزير الصحة “الوقت ضيق جدا. ونعمل بكل جهد للحصول على أكبر عدد من اللقاحات من أجل تطعيم المواطنين ووقايتهم والمجتمع من هذا الوباء القاتل”.