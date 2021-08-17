بن بوزيد: بالرغم من إنخفاض الإصابات الوفيات تبقى مرتفعة بسبب شراسة الفيروس

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن عدد الإصابات يعرف تراجعا هذه الأيام مقارنة بالأسابيع السابقة. غير أن الوفيات تبقى مرتفعة نظرا لشراسة الفيروس.

وأوضح الوزير على هامش يوم تضامني للتبرع بالدم لفائدة ضحايا حرائق الغابات نُظم أمس، أن تراجع عدد الإصابات ساهم في تخفيف الضغط على الأطقم الطبية وقدرات الإستيعاب على مستوى المؤسسات الإستشفائية. مضيفا أن “ما يثير القلق هو تواجد عدد كبير من المرضى على مستوى المستشفيات. وذلك لكون السلالة الجديدة للفيروس تشوه الجهاز التنفسي وتضر بالأمعاء. وهو ما يستوجب مدة علاج طويلة نوعا ما مع ضرورة توفير الأكسجين