بن بوزيد: بروتوكول العلاج بالكلوروكين أعطى نتائج جيدة.. والمخزون كافي

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أن بروتوكول العلاج بالكلوروكين أتى بنتائج جيدة

وحاليا هناك تقريبا 8 آلاف شخص خاضعين لهذا العلاج.

وأضاف الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى، أنه بفضل إتخاذ الجزائر لهذا العلاج تراجع عدد الوفيات.

وأشار بن بوزيد إلى أن المخزون يكفي والمادة الأولية ستستورد من الهند وتم إتخاذ جميع الإجراءات كما سينتج هذا الدواء بمصنع بالأخضرية.

بخصوص دواء زيتروماكس قال وزير الصحة أن مخبر بالجزائر قدم 1000علبة كهدية .