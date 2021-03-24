بن بوزيد بيوم داء السكري الوطني.. السياحة العلاجية مهمة للمرضى

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إن السمنة وداء السكري ارتفاع الضغط الشرياني تؤدي لأمراض القلب.

وأضاف وزير الصحة، اليوم الاربعاء، أن الإحصائيات كشفت 55 بالمائة من الجزائريين يعانون من الزيادة في الوزن.

وأشار بن بوزيد، إلى أن 80 بالمائة من إصابات القلب “يمكن تفاديها بمجرد اتخاذ قاعدة فعالة لمكافحة كل عوامل الخطر”.

وأبرز المسؤول الدور الإيجابي الحمامات المعدنية ومركبات المعالجة بمياه البحر المجهزة طبيا، على المرضى.

ودعا الوزير إلى تنويع النشاطات في هذه الهياكل الذي من شأنه المساهمة في خلق نشاط اقتصادي مولد للثروة.

تابعا “نطمح لنجاح هذه الهياكل التي ستساعد في تطوير السياحة العلاجية بالنظر للظروف المناخية”.

مضيفا “التكلفة المالية ستكون جد تنافسية وستجذب مرضى من بلدان أخرى وهو تحدي لابد من تسجيله ضمن الاهداف المراد تحقيقها”.