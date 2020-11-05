بن بوزيد: تجهيز 50 بالمائة من الأسِّرة عبر المستشفيات للمصابين بفيروس كورونا

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أنه تم تجهيز 12 ألف سرير عبر الوطن للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير بن بوزيد خلال ندوة صحافية، أنه لما انتشر الفيروس في جويلية كل مدراء المستشفيات ومدراء الصحة جهزوا الأسرة ووصلنا إلى 12 ألف سرير.

وقال الوزير، أنه تم تحضير 20 ألف سرير واجد، واليوم هناك تجهيز 12 ألف سرير، منها 4 آلاف مستعملة.

وأضاف بن بوزيد أنه طلب شخصيا من مدراء المستشفيات تحضير الاسرة للاستعجالات او أصحاب الامراض المزمنة.

كما طلب بتخصيص 50 بالمائة من الأسرة عبر المستشفيات لمرضى الكوفيد، وكل مصلحة مسؤولة عن تخصيص الاسرة للإستعجالات.