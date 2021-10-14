بن بوزيد: تحويل عيادة إلى مؤسسة عمومية إستشفائية بالبيض

كشف وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، بأن دائرة بوقطب بولاية البيض. إستفادت من مشروع تحويل عيادة إلى مؤسسة عمومية إستشفائية.

وأضاف الوزير، خلال رده على اقتراح نائب بمجلس الأمة، في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية. أن دائرة بوقطب إستفادت سنة 2014 من مشروع لتهيئة وتوسعة عيادة متعددة الخدمات بهدف تحويلها لمؤسسة عمومية إستشفائية بطاقة استيعاب 60 سرير. حيث تم إعادة تهيئة البناية القديمة. كما تم إنجاز جناح به طابق سفلي وعلوي لضمان التكفل بالخدمات الصحية المتخصصة في الإستعجلات الطبية الجراحية، الطب الداخلي، التوليد، طب الأطفال والجراحة العامة.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أنه ونظرا لمحدودية الغلاف المالي المخصص لهذه العملية. فإن الأشغال المنجزة لم تسمح بتوفير بناية تتوفر فيها جميع شروط الإستشفاء. حيث ولضمان خدمات صحية ترقى لاحتياجات سكان هذه المنطقة. إقترحت المصالح الولائية تسجيل مشروع لإنجاز وتجهيز مستشفى جديد ببوقطب وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022.

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