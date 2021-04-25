بن بوزيد.. تسجيل 2726 حالة ملاريا مستوردة خلال 2020

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجزائر سجلت 2726 حالة ملاريا مستوردة خلال سنة 2020.

واعتبر، بن بوزيد، أن رقم حالات الملاريا المسجلة في الجزائر تعتبر قياسية، بعد أن كان متوسط الإصابات 700 حالة خلال 5 سنوات.

وأشار الوزير، اليوم الأحد، إلى أن الأمر يشكل تهديدا متكررا، مردفا “مع احتال عودة ظهورها”، بسبب الظروف المناخية في الجنوب.

ودعا بن بوزيد، جميع العاملين المكلفين بمكافحة الملاريا، إلى الإبقاء على اليقظة لتفادي عودة “الملاريا”.

وأشرف وزير الصحة والسكان عبد الرحمان بن بوزيد يشرف على يوم تحسيسي حول الملاريا تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحتها.