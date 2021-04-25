بن بوزيد.. تسجيل 80 ألف حالة ملاريا محلية منذ الاستقلال

قال وزير الصحة والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد، إن الجزائر سجلت أكثر من 80 ألف حالة ملاريا محلية بعد الاستقلال.

وأوضح، بن بوزيد، اليوم الأحد، أن الجزائر عملت جاهدة للقضاء على الملاريا منذ الاستقلال.

وأشار وزير الصحة، إلى أن بفضل التعبئة غير المسبوقة، حققت الجزائر هدفا رئيسيا في وقف انتشار الملاريا .

وأفاد، بن بوزيد، أن هدف القطاع، هو القضاء على السل، الايدز، والتهاب الكبد والأمراض المتنقلة عبر المياه بحلول 2030.

وأشرف وزير الصحة والسكان عبد الرحمان بن بوزيد يشرف على يوم تحسيسي حول الملاريا تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحتها.