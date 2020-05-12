بن بوزيد: تطبيق بروتوكول العلاج الفعال جنب البلاد سيناريو مأساوي

أكد، اليوم الثلاثاء، وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، قائلا “لقد نجحنا وقد نجحتم جميعا في تفادي سيناريو مأساوي للبلاد”.

وقال بن بوزيد مخاطبا مهني قطاع الصحة بوهران،”أذكركم أيضا بالرعب الذي شعرنا به للمأساة التي عاشتها ايطاليا التي كانت مصالح الانعاش بها مكتظة و النسبة المرتفعة للوفيات”.

مشييرا في السياق ذاته “نحن بعيدون عن هذه الحالة بفضل احترافيكم و اخلاصكم المثاليين”.

وأضاف بن بوزيد ان “الوضع في الجزائر متحكم فيه بفضل مختلف المساعي المتبناة و بروتوكول العلاج الفعال و كذا التجند التام لقطاع الصحة”.

مؤكد أن “الأرقام الخاصة بالحالات المؤكدة الجديدة التي يتم الاعلان عنها يوميا قد تثير قلق السكان لكن بفضل زيادة مواقع الكشف نسجل الكثير من الحالات مقارنة بالأسابيع الأولى من الوباء”.