بن بوزيد: تنصيب الشبكة الوطنية لليقظة الصيدلانية واستعمال الأدوية الكيمياوية

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد ، عن تنصيب الشبكة الوطنية لليقظة الصيدلانية واستعمال الأدوية الكيمياوية.

وأضاف الوزير اليوم خلال كلمة له بمناسبة إفتتاح الدورة التكوينية لليقظة بخصوص إستعمال الادوية وتنصيب الشبكة الوطنية.

وأوضح الوزير، أن هذه الشبكة ستعمل على تشجيع وتحفيز الأطباء على ضرورة التصريح بمختلف الأعراض الجانبية للأدوية الكيمياوية.

وذلك من أجل للإستعمال الآمن لها بالتنسيق مع المصالح الإستشفائية.

وكشف في ذات السياق، أن المبادرة تندرج في إطار سيايسة الوزارة لتشجيع المبادرات حول الإستعمال الآمن للأدوية حفاظا على صحة المواطنين وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة المستوردة او المصنعة بمقاييس الفعالية والامن حفاظا على صحة الجميع.