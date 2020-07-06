بن بوزيد: توزيع 1500 حقيبة صحة لفائدة مصالح الإنعاش بالمستشفيات الوطنية

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الإثنين، عن “توزيع 1500 حقيبة صحة لفائدة مصالح الإنعاش بالمستشفيات الجزائرية”.

وقال وزير الصحة إنّ “هذه المساعدات قدمتها جمعية العلماء المسلمين تضامنا مع إجراءات مكافحة فيروس كورونا”.

وأشار بن بوزيد أن “تجلي العمل الجبار في مكافحة فيروس كورونا ظهر من خلال المجهودات المالية والمعنوية للأطقم الصحية عبر مختلف ربوع الوطن”.

وقال “إن التضامن لمسناه من عدة هيئات ومؤسسات بشتى أنواعها، وكانت جمعية علماء الجزائريين في مقدمتها”.

وأضاف بن بوزيد قائلا “ليس من الغريب عليها هذه الإلتفاتة الطبية لعلمائنا ودورهم في تكوين مجمتع بدور فعال”.