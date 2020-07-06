بن بوزيد: حاليا لا يوجد حجر كلي في أي ولاية.. وسنلجأ إليه في هذه الحالة

كشف وزير الصحة والسكان ولإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه “حاليا لا توجد اي ولاية تخضع للحجر الشامل والكلي”.

وقال بن بوزيد أن “قرار فرض الحجر الصحي خارج عن نطاق وزارة الصحة”.

مضيفا في السياق ذاته ” أن اللجوء للحجر الصحي الشامل ليس بالأمر السهل”، وقال بن بوزيد “فرض الحجر الصحي الشامل حاليا ليس في أجندتنا، ولا نتمنى ان يكون هناك فرض للحجر الصحي”.

وأشار بن بوزيد ان “فرض الحجر الصحي الحقيقي ليس بالقرار السهل سواء للشعب أو للإقتصاد”.

وأكد وزير الصحة في ذات السياق أنه “وجهت لنا تعليمات أنه إذا كان هناك اي ولاية او اي بلدية او دائرة فيها حالات اصابة كبيرة، سنقوم وبالتنسيق مع الوزارة الأولى بفرض الحجر الكلي عليها”.