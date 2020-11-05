بن بوزيد حول الدخول الجامعي: لن نترك الخطر يدخل إلى الجامعة

الوطني
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بن بوزيد حول الدخول الجامعي: لن نترك الخطر يدخل إلى الجامعة
بقلم نادية بن طاهر

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، إن قرار فتح المساجد أو الحدود أو النقل، هو قرار سيادي.

وأشار الوزير، في ندوة صحفية له، إلى إن هناك تساؤلات حول تأجيل الدخول الجامعي قائلا: “نحن نتسائل عن الدخول الجامعي، هل نؤجله، وهل نسيطر على الوضع، إذا ارتفع العدد وكنا في عدد يخوف، طبعا سنتخذ الإجراءات اللازمة، ولن نترك الخطر يدخل للجامعة”.

وأكد بن بوزيد، إن قرار الدخول الجامعي، ليس قرار المجلس العلمي، لان عملهم هو تقديم المعلومات عن الوضع الصحي فقط.

وحول المشككين في حقيقة أرقام كورونا، أكد المسؤول الأول عن القطاع الصحي بالبلاد، إن المعايير التي تستعملها اللجنة العلمية في تسجيل المصابين، هي نفسها ولم تتغير منذ شهر مارس الماضي.


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