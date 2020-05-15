بن بوزيد: رفعنا تقريرا للحكومة بخصوص فرض الحجر الشامل يومي العيد

كشف، اليوم الجمعة، وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، انه تم “رفع تقرير للحكومة بخصوص فرض حجر شامل يومي عيد الفطر”.

وقال بن بوزيد، اليوم الجمعة في فيديو نشره موقع “الصحة كوم”، بخصوص عمليات الختان الجماعية أن عادات الجزائريين في ليلة 27 من الشهر الفضيل تتسم بختان أولادهم في عدة مستشفيات، لكن هذه المرة من غير “الممكن إجراء عملية ختان جماعية في المستشفيات بسبب جائحة كورونا”.

وأكد بن بوزيد أن “إقدام العائلات الجزائرية على ختان أولادهم يخلق نوعا من البلبلة والقلق، خصوصا وأن أفراد العائلة ينتقلون جماعيا إلى المستشفى”.

وأضاف الوزير”وهذا ما يشكل خطرا في انتشار فيروس كورونا”، “لذلك قررنا وبصفة رسمية منع الختان الجماعي في المستشفيات”.

وأضاف وزير الصحة قائلا “إذا كانت فيه عملية ختان واحد فقط، ومن طرف طبيب جراح واحد، شرط أن يأخذ جميع الإحتياطات الوقائية وبدون حضور العائلة، لا يوجد لدينا مانع”.

وبخصوص الزيارات للمرضى في المستشفيات ايام عيد الفطر المبارك، قال الوزير “يمنع منعا باتا اجراء زيارات للمرضة ايام عيد الفطر المبارك”.

وقال بن بوزيد أن “ذلك يشكل خطرا على المرضى وافراد العائلات”.