بن بوزيد.. رفع براءات الاختراع عن اللقاحات يسمح بإنتاج أوسع

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إن رفع براءات الاختراع عن اللقاحات يسمح بإنتاج أوسع.

وأوضح، بن بوزيد، أن الأمر سيسهل الحصول على البلدان ذات الدخل الضعيف، التي تعيش وضع وبائي مقلق.

وأضاف، الوزير، أن “من واجب كل واحد منا التحلي بروح التضامن في هذا السياق الخاص بالتلقيح ضد كوفيد-19“.

تابعا “الإنصاف في فرص الحصول عليه للجميع، من خلال الآليات المعروفة أو التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف”.

وشارك بن بوزيد، في الجلسة العامة للجمعية العالمية للصحة الافتراضية في دورتها 74، اليوم الاثنين بجنيف.

وجاء في كلمة المسؤول، “تنعقد الجمعية في سياق هذه الأزمة العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 منذ حوالي سنة و نصف”.

تابعا “التي كانت لها عواقب صحية واقتصادية واجتماعية بدرجات متفاوتة على جميع دول العالم”.

وكشفت –يقول بن بوزيد- هذه الأزمة الصحية عدة نقائص في جميع الأنظمة الصحية، بما فيها الأحسن تنظيما والأكثر فعالية.

مضيفا “إنّ الجزائر، التي لم تسلم كغيرها من دول العالم، سرعان ما اتخذت إجراءات لمواجهة التحدي على أعلى مستوى بالدولة”.

وهذا –يشير الوزير-،بإنشاء خلية أزمة قطاعية مشتركة يرأسها الوزير الأول، ولجنة متابعة وتنسيق بوزارة الصحة ولجنة علمية لمتابعة الوضع.

وقال بن بوزيد، إن الالتزام السياسي مكن من اتخاذ إجراءات قوية ساهمت في الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي.

“علينا –يضيف المسؤول- أن نستخلص الدروس من هذه الجائحة لإرساء بشكل أفضل منظومات صحية أكثر مرونة”.

وذكّر الوزير،أن الجزائر تشاطر الرؤية الطموحة والعازمة للمدير العام، ” التحديات الكبرى التي يجب على منظمة الصحة العالمية رفعها مستقبلا.”