بن بوزيد: عدد الكمامات كاف… ومنعنا منعا باتا أي عملية تصدير لها

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجزائر منعت منعا باتا أي عملية تصدير للكمامات.

وقال بن بوزيد، اليوم الثلاثاء خلال ندوة نقاش حول مستجدات إنتشار فيروس كورونا بمنتدى الشعب، أنه ناقش مع وزير المالية الوضعية الراهنة لإمكانيات الجزائر للتصدي لفيروس كورونا.

وقال بن بوزيد أن “وزير المالية إتخذ إجراءات استعجالية، وأمر الجمارك لمنع أي تصدير للكمامات”.

وكشف بن بوزيد عن جملة الإجراءت التي إتخذتها الوزارة للتصدي لإنتشار فيروس كورونا، وقال أنه تم إستدعاء كل المنتجين والمستوردين في قطاع الكمامات، وناقش معهم مدى الإمكانية الوطنية المتاحة لديهم.

وأوضح بن بوزيد لهؤلاء المنتجين “عن تقديم الإجراءات التسهيلية لكل من لديه مادة أولية متواجدة على مستوى الموانئ للتسريع في إخراجها، من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الكمامات”.

كما أشار وزير الصحة أنه أمر أيضا “بتجهيز كل المطارات والأماكن الدخول البرية والبحرية بكاميرات حرارية”.