بن بوزيد: عقد لقاء وطني لتجسيد أحكام قانون الصحة قبل نهاية السنة

كشف وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، يوم الخميس، عن التحضير لعقد لقاء وطني قبل نهاية سنة 2021. لدراسة السبل الكفيلة لتجسيد أحكام قانون الصحة لسنة 2018.

وأكد وزير الصحة، خلال رده على سؤال عضو مجلس الأمة. أن قانون الصحة لسنة 2018 جاء للإجابة على إشكالية إصلاح المنظومة الصحية. حيث تبقى الجهود تنحسر أساسا في كيفية تجسيد أحكام هذا القانون. التي كان من الصعب جدا تطبيقها بسبب الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد.

وأضاف الوزير، أنه وبالرغم من النقائص التي أظهرتها هذه الأزمة في تنظيم المنظومة الصحية. إلا أنها أكسبت مستخدمي القطاع تجربة فريدة من نوعها في مجال تسيير الموارد”. ومن بين المواضيع التي سيتم طرحها خلال هذا اللقاء الذي ستنظمه الوزارة مع نهاية السنة “الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي”. حيث سيتم من خلاله تحديد مقاييس التغطية الصحية. وكذا تنظيم شبكات العلاج لضمان أفضل تكفل صحي بالمريض.

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وسيتم من جهة أخرى التطرق خلال هذا اللقاء لموضوع “تمويل المنظومة الوطنية للصحة من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية”. مع تسليط الضوء على كيفية ضمان المساهمة الفعالة لهيأت الضمان الاجتماعي في التغطية المالية لمصاريف العلاج المقدم من طرف المؤسسات الصحية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق. على أساس تعاقدي مع الوزارة المكلفة بالصحة.

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