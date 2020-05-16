بن بوزيد: عقوبات لمخالفي تعليمات الرئيس بشأن المرأة الحامل.. وترقبوا جديد الحجر أيام العيد

صرح وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واضحة بشأن المرأة الحامل، مؤكدا اتخاذ إجراءات صارمة لكل من خالف ذلك.

وخلال زيارته لمنزل الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا، وفاء بوديسة، بولاية سطيف، أشار بن بوزيد أن رئيس الجمهورية كلفه مع وزيرة التضامن لنقل التعازي الخالصة لأهل الفقيدة.

وفي حديثه حول الحجر الشامل أيام عيد الفطر والختان، أفاد وزير الصحة أن هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، مؤكدا أنه سيكون الجديد في هذا الشأن.

وشدد بن بوزيد على ضرورة وضع الكمامات، مطمئنا أن الأعداد ستكون كافية في القريب العاجل لكل الجزائريين.