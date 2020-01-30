بن بوزيد في مطار هواري بومدين لمعاينة نظام مراقبة “كورونا”

عاين، وزير الصحة والسكان، عبد الرحمن بن بوزيد ، اليوم الخميس، نظام المراقبة الوبائية المطبق على مستوى مطار هواري بومدين.

كما عاين مصلحة مستشفى القطار المتخصصة في الأمراض الفيروسية في اطار الوقاية من فيروس كورونا.

وقد اطلع الوزير على نظام المراقبة المستعمل على مستوى مطار هواري بومدين لاستقبال رحلة المسافرين القادمين من تركيا والتي تقل على متنها صينيين عاملين بالجزائر.

أكّد رئيس مصلحة الحماية والوقاية عبر الحدود، أثناء زيارة الوزير، أن المراقبة تتم عن طريق الكاميرا الحرارية لحوالي 10 رحلات يوميا، قادمة على الخصوص من دبي وإسطنبول والدوحة والقاهرة وبكين.