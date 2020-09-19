بن بوزيد: قسم الاستعجالات الجديد لمستشفى مصطفى باشا سيكون جاهزا خلال شهرين

أخبار الجزائر
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بن بوزيد: قسم الاستعجالات الجديد لمستشفى مصطفى باشا سيكون جاهزا خلال شهرين
بقلم نسرين محفوف

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، أن قسم الاستعجالات الجديد لمستشفى مصطفى باشا سيكون جاهزا خلال شهرين.

وقد أدى وزير الصحة، زيارة عمل وتفقد إلى قسم الاستعجالات الجديد لمستشفى مصطفى باشا، ومركز الاستعجالات الجديد حسين داي.

وأشار وزير الصحة أن هذا الهيكل الجديد بمستشفى مصطفى باشا سيمد بكل الامكانيات، ويلبي طلبات كل المرضى.

وأوضح الوزير أن الهيكلين سيعطيان دفعا جديدا خدماتيا وشكلا، حتى يتم تقريب الخدمة الصحية للمواطن، وعدم تكليفه عناء التنقل للاستشفاء.

وأكد الوزير أنه سيتم تجهيز الهيكلين بمعدات طبية جد متطورة وأجهزة عالية الدقة، ليتم تعميمها مستقبلا على كافة المستشفيات.


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