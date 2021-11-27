بن بوزيد: كورونا أثرت كثيرا على الأنظمة الصحية الإفريقية

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن دول إفريقيا، عانت الكثير بسبب كورونا التي أثرت سلبا على أنظمتها الصحية. كما أدّت إلى أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة وافتقار المنطقة للموارد الضرورية لمواجهة الوباء.

وخلال مشاركته ، في اجتماع لوزراء الصحة الأفارقة، شدد الوزير على الأهمية البالغة لتوحيد موقف و صوت دول المنطقة. خلال عرض معاناتها وانشغالاتها في مواجهة جائحة كورونا و تأثيراتها السلبية وكذا مشاكل أنظمتها الأخرى أمام المنظمة العالمية للصحة.

كما صرح بن بوزيد دول القارة تبحث عن آلية تقدم من خلالها وضعية موحدة حول الجائحة. و طرق جديدة تضمن الحصول على حصة كافية من اللّقاح و تموين المنطقة بشكل عادل .

وألح الوزير على ضرورة توحيد الموقف وتحقيق تضامن جهوي قد يساعد القارة على الحصول على حصة مناسبة من اللقاحات. من أجل تحسين الوضعية الوبائية ومواجهة الجائحة. علما بأنّ نسبة التلقيح في المنطقة قليلة جدا.

و من المقرّر أن تشارك الدول الإفريقية في الدورة الاستثنائية للمنظمة العالمية للصحة، التي ستنظّم آخر شهر نوفمبر الحالي. باتفاق مشترك حول الوضعية الاستعجالية للجائحة والذي ستتم المصادقة عليه خلال دورة الجمعية العامة للمنظمة في مارس 2022.

كما يأمل المشاركون أن تتوّج أشغالها بترجمة التوصيات المقدّمة، سيما المتعلّقة بالمساعدة على تطوير الأنظمة الصحية بالقارة.

وشارك، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس الجمعة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع لوزراء الصحة الأفارقة. تحضيرا للدورة الاستثنائية للمنظمة العالمية للصحة بجنيف التي ستنعقد من يوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 الى غاية الفاتح من ديسمبر 2021.

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