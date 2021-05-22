بن بوزيد: كورونا أودت بحياة نحو 4 آلاف مواطن منهم 168 عامل بالجيش الأبيض

قال عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة، اليوم السبت إن الإجراءات الاحترازية المطبقة في الجزائر أدت لانخفاض عدد الإصابات والوفيات

وجاء تصريح بن بوزيد على هامش اللقاء الذي جمعه مع سفير مصر لدى الجزائر أيمن مشرفة، اليوم السبت.

وأفاد وزير الصحة أن عدد الوفيات بلغ في الجزائر منذ بداية الجائحة نحو 4 آلاف حالة وفاة.

وأشار إلى أن الجزائر فقدت منذ بداية الجائحة نحو 168 من الأطباء وأطقم التمريض، الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء.

وقال بن بوزيد إن الجزائر تتجه أيضا لتصنيع لقاح سبوتنيك الروسي محليا.

واعتبرها خطوة ستسهم في توفير عدد كبير من اللقاحات سواء للشعب الجزائري، أو للشعوب الأفريقية.

وقال إن الأعداد في الكثير من الدول الأوروبية بدأت تتجه إلى الاستقرار بعد تلقيح نسبة كبيرة من المواطنين.

وأوضح أن اقتراب انتهاء التطعيم في أوروبا سيسهم في توفير كميات كبيرة من اللقاحات للدول الأفريقية في الفترة المقبلة.